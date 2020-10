Senza la fascia di Astori: cosÃ¬ l’ultima di Chiesa in viola?

Senza la fascia di Astori: così l’ultima di Chiesa in viola?

Senza la fascia di Astori: così l’ultima di Chiesa in viola? Quella di stasera contro la Sampdoria potrebbe essere stata l’ultima partita di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina: ecco le immagini più significative della sua gara, conclusa con un palo colpito al 95′. Chiesa ha indossato la fascia di capitano dei Viola, ma […]

La Redazione24

,

sabato 03 Ottobre 2020.

Senza la fascia di Astori: così l’ultima di Chiesa in viola?

Quella di stasera contro la Sampdoria potrebbe essere stata l’ultima partita di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina: ecco le immagini più significative della sua gara, conclusa con un palo colpito al 95′. Chiesa ha indossato la fascia di capitano dei Viola, ma non quella che fu di Davide Astori con i colori di Firenze e i simboli dei quattro quartieri. Sui social gli ultrà viola sostengono di essere intervenuti con la società per chiedere che la fascia del compianto capitano della Fiorentina non venisse indossata da un giocatore in procinto di trasferirsi alla Juventus



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA