Cirò Marina: la Scuola Don Bosco e Ferrari riaprono lunedi 12 ottobre, causa lavori adeguamento Covid

Decisione della Commissione Straordinaria

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 04 Ottobre 2020.

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina, ha deciso di posticipare a lunedi 12 ottobre, con un’ordinanza contingibile ed urgente, l’avvio delle attività didattiche per l’anno 2020/2021, previsto per domani lunedi 7 ottobre.

La decisione della Commissione riguarda il Plesso Edificio Ferrari e Don Bosco dell’Istituto Comprensivo Filottete. -si legge nell’ordinanza- La riapertura delle attività scolastiche è stata postecipata causa, le consultazioni elettorali nel plesso Ferrari e i lavori di manutenzione non ancora ultimati nei due plessi, per lavori di adeguamento in osservanza delle disposizioni relative all’emergenza Covid-19”.

