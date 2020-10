In Calabria lo Yacht Motor Show, il primo salone nautico dell’usato nel Sud Italia

Ad annunciarlo è l’assessore al turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso

Catanzaro,

domenica 04 Ottobre 2020.

Durante la seconda giornata del 60Âş Salone Nautico di Genova,

l’assessore al turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, ha

annunciato che si terrĂ in Calabria lo Yacht Motor Show, il primo salone

nautico dell’usato nel Sud Italia.

“Siamo orgogliosi di portare nella nostra Terra, adesso più che mai

pronta alle sfide, un evento di respiro internazionale, che darĂ

prestigio e visibilitĂ al mondo della nautica calabrese da diporto – ha

detto Orsomarso – Stiamo lavorando con il Salone Nautico di Genova per

gemellare la nascente manifestazione calabrese con quella genovese,

ormai consolidata nel panorama internazionale. L’appuntamento sarà tra

marzo e aprile 2022. Lo stesso anno in cui speriamo di raccogliere il

successo di Tropea capitale italiana della cultura, per la quale con

orgoglio rilanciamo da Genova la candidatura”.

Intanto la visibilitĂ per le eccellenze della nautica da diporto

calabrese ospiti dello stand istituzionale Della Regione Calabria a

Genova. Fino al prossimo 6 ottobre 2020, su uno stand di 800 metri

quadrati, in una posizione di strategica visibilitĂ , proprio

all’ingresso del Salone, esporranno numerosi modelli delle prestigiose

imbarcazioni prodotte nei cantieri dei piĂą importanti armatori

calabresi. A questi si aggiunge anche la partecipazione di due

produttori di accessoristica nautica, un settore di nicchia ma in

continua espansione.

L’occasione sarà anche quella di promuovere i porti turistici

calabresi presso il pubblico del Salone, costituito da stakeholders,

buyers, imprenditori del settore della nautica da diporto. A cominciare

da quello di Tropea, perla del mare calabrese amata anche all’estero,

che, come dicevamo, quest’anno è stata candidata a Capitale della

cultura italiana 2022.

Strategica, inoltre, la rappresentanza degli altri porti turistici calabresi che ottimi risultati hanno registrato anche nell’appena conclusa stagione estiva, e che hanno partecipato all’iniziativa, come Laghi di Sibari, Roccella, Cariati, Crotone, Cetraro e Vibo Valentia. Parteciperanno al Salone, ospiti della Regione, anche i principali attori della nautica calabrese, come charter, circoli velici, scuole di surf.

