Per la Lega “si gioca”: Gattuso rischia lo 0-3 a tavolino. Ecco le tappe della vicenda

Per la Lega “si gioca”: Gattuso rischia lo 0-3 a tavolino. Ecco le tappe della vicenda Dalla positività di Elmas alle indicazioni della Asl, dagli azzurri che non partono per Torino fino all’annuncio dei bianconeri di voler scendere in campo. La squadra di Gattuso potrebbe partire in mattinata continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 04 Ottobre 2020.

Per la Lega “si gioca”: Gattuso rischia lo 0-3 a tavolino. Ecco le tappe della vicenda

Dalla positività di Elmas alle indicazioni della Asl, dagli azzurri che non partono per Torino fino all’annuncio dei bianconeri di voler scendere in campo. La squadra di Gattuso potrebbe partire in mattinata



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA