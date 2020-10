Tris Milan: Ã¨ in vetta! Leao (doppietta) e Hernandez stendono lo Spezia

Tris Milan: è in vetta! Leao (doppietta) e Hernandez stendono lo Spezia

Tris Milan: è in vetta! Leao (doppietta) e Hernandez stendono lo Spezia I rossoneri fanno tre su tre in campionato, senza aver mai subito gol. I liguri perdono Galabinov per infortunio, esordio in Italia per il norvegese Hauge continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 04 Ottobre 2020.

