Comune CirÃ² Marina: Approvato il nuovo regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio idrico integrato

Comune Cirò Marina: Approvato il nuovo regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio idrico integrato

Entro il 31 dicembre 2020 sarà possibile sanare le irregolarità senza applicazione di sanzioni e penalitÃ

Cirò Marina,

lunedì 05 Ottobre 2020.

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina, si rende noto che con deliberazione commissariale n° 13 del 15/09/2020 è stato approvato il  Regolamento di Utenza e Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato, che disciplina l’erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui, nel rispetto della vigente normativa  in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alle determinazioni fornite dall’Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.) individuata con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 183 del 12/06/2015 quale Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

In particolare, nel Regolamento di cui trattasi sono contenute

le norme relative:

all’ erogazione del servizio di

acquedotto; all’allacciamento all’acquedotto comunale; all’ allacciamento alla fognatura; all’ autorizzazione allo scarico delle acque di qualsiasi tipo

nella pubblica fognatura; ai controlli sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura; alla tariffazione; alla gestione amministrativa del servizio ed al relativo sistema sanzionatorio.

acquedotto;

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si segnala in particolare

la possibilità concessa a ciascun fruitore del Servizio idrico Integrato di

sanare eventuali irregolarità relative alla fornitura (utenze condominiali

allacciate ad un unico misuratore, utenze prive

di contratto e/o misuratore ovvero intestate a soggetti deceduti, utenze

alimentate da pozzi privati) presentando istanza agli Uffici Comunali entro il 31 dicembre 2020, senza

incorrere nelle sanzioni e nelle penalità previste in via generale nel Regolamento.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio del Servizio

Idrico Integrato del Comune di Cirò Marina tel. 0962.367144 – 0962.367114 –

0962.367118

email:Â acquedotto@comune.ciromarina.kr.it

pec:Â servizioidricointegrato.ciromarina@asmepec.it

