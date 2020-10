Conclusi incontri istituzionali del Garante dei Detenuti di Crotone con i nuovi comandanti Forze dell’ordine, importanti riscontri per avviare una risposta istituzionale

La nota del Garante detenuti Crotone, Avv. Federico Ferraro

Crotone,

lunedì 05 Ottobre 2020.

Nei giorni scorsi il Garante comunale dei diritti delle persone

detenute o private della libertĂ personale Federico Ferraro, ha concluso una serie di visite istituzionali

con i vertici delle Forze dell’Ordine di recente insediamento ai nei

Comandi provinciali, per realizzare quella sinergia

prevista dalla normativa tra il ruolo stesso di garante e le istituzioni locali.

Il Garante ha

incontrato nel corso della settimana il

nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, Tenente Colonnello Gabriele Mambor, ed il

nuovo Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Vittorio Aloi.

Il

Garante ha riscontrato una rilevante

attenzione e sensibilitĂ istituzionale verso le tematiche e le problematiche

della detenzione carceraria e dei soggetti sottoposti

a restrizione della libertà personale come anche degli ex detenuti; il garante esprime soddisfazione per la disponibilità riscontrata da parte delle istituzioni a valutare l’opportunità di

attuare una risposta istituzionale verso i problemi delle persone recluse.

Per i detenuti

ciò che costituisce aspetto

primario è sicuramente l’iter formativo nel lavoro, finalizzato ad

un ritorno in societĂ attivo: occorre dunque acquisire durante la

detenzione quelle competenze e abilitĂ lavorative da spendere successivamente.

E’ mia intenzione far

partire, nonostante l’emergenza COVID

delle iniziative progettuali in tal senso. La questione della formazione è aspetto a

tutto tondo perché coinvolge la società nel suo complesso.

Gli incontri sono stati

molto cordiali ed il garante comunale ha

avuto modo di evidenziare la sussistenza,

fin dal 2018, di un Protocollo

d’intesa tra il Comando generale dei Carabinieri ed il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o

private della libertĂ personale, finalizzato

alla promozione di progetti

formativi comuni, all’implementazione

della cultura dei diritti umani fondamentali , nonché ad organizzare seminari e tavole rotonde per la

condivisione delle esperienze e il miglioramento delle rispettive capacitĂ

d’intervento dei garanti e delle Forze dell’Ordine.Si sta valutando anche l’opportunità di avviare incontri informativi e

progettualitĂ che guardino agli sbocchi

lavorativi anche nell’ambito marittimo : parole chiave saranno formazione

qualificata, quindi titoli spendibili e reinserimento nella nostra realtĂ .

Occorre valorizzare il

potenziale sviluppo della nostra

città nell’ambito turistico, come portatore di sviluppo sociale, culturale ed

economico.

