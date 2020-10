Crotone, ballottaggio elezioni amministrative: Vincenzo Voce (Liste Civiche) eletto Sindaco

Sconfitto il candidato del centrodestra Antonio Manica

Giuseppe Livadoti

,

lunedì 05 Ottobre 2020.

Non

ce l’ha fatta il candidato del centrodestra, Antonio Manica, a spuntarla nei

confronti di Vincenzo Voce (Liste Civiche) al secondo turno. Ricordiamo che il

primo turno (20-21 settembre) la partita si era chiusa a favore di Manica con 13.787

voti pari al 41,60% , mentre Voce aveva raccolto 12.003 voti pari al 36,22%.

Una

differenza di 1.784 voti a favore del candidato di centrodestra annullata in

occasione del ballottaggio. In cittĂ fin dai primi giorni che hanno preceduto la

seconda sfida, già si respirava un’atmosfera favorevole a Voce, nonostante le

dieci liste e gli oltre trecento candidati consiglieri che sostenevano Manica.

“Rompere definitivamente col passato” dichiaravano

la gran parte dei crotonesi e varie associazioni del volontariato compresa la

Federazione dei Verdi, sia al primo turno, sia al secondo. E rompere

definitivamente col passato ha significato eleggere Primo cittadino l’Ing. Enzo

Voce.

Diversi

consiglieri comunali di destra, centro, sinistra della passata consiliatura,

torneranno nel civico consesso, ma di sicuro non torneranno come assessori chi

ha fatto parte della passata Amministrazione e transitato nel centrodestra in

occasione delle ultime elezioni amministrative.

Le

prime parole del neo Sindaco Vincenzo Voce:

“Un

successo costruito negli anni insieme ai cittadini con passione e amore per la

nostra Crotone. Sarò il Sindaco di tutti e già dal primo giorno del mio

insediamento lavorerĂ insieme a tutta la squadra degli amministratori per fare

ripartire la nostra comunitĂ . Ringrazio tutti i cittadini per il successo e un

caro saluto all’avvocato Manica per essere stato un leale avversario, sia al

primo turno, sia al ballottaggio”.

La

sconfitta del centrodestra sia a Reggio Calabria, Giuseppe FalcomatĂ confermato

Sindaco, che a Crotone, è anche la grande sconfitta del leader della Lega

Matteo Salvini che aveva scommesso sul risultato a suo favore nei due

Capoluoghi della Calabria.

