La Redazione24

,

lunedì 05 Ottobre 2020.

El Shaarawy mette il like: vuole la Roma. Ma Perotti e l’ingaggio bloccano il ritorno

Ufficializzare la cessione dell’argentino al Fenerbahce (non c’è ancora l’accordo totale) e poi provare a vedere se ci siano o meno i margini per riprendere l’azzurro: queste le manovre giallorosse per l’attacco



