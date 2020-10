L’amministrazione comunale di Melissa celebra il 71Â° anniversario dell’eccidio di FragalÃ  il 29 ottobre

L’amministrazione comunale di Melissa celebra il 71° anniversario dell’eccidio di FragalĂ il 29 ottobre

Il 29 ottobre è il giorno dove tutta la comunità melissese ricorda i suoi caduti

La Redazione

Melissa,

lunedì 05 Ottobre 2020.

L’amministrazione Comunale di Melissa avvia l’organizzazione per celebrare il 71° anniversario dell’eccidio di Fragala’. Come ogni anno, il 29 ottobre è il giorno dove tutta la comunitĂ melissese ricorda i suoi caduti. Anche in una fase difficile e complicata come questa non si può rinviare l’organizzazione di un momento di ricordo con gli studenti con i quali i martiri di Fragala’ saranno ricordati durante una messa in loro ricordo. VerrĂ riproposta la borsa di studio istituita l’anno scorso e sarĂ organizzato un appuntamento con le rappresentanze istituzionali. Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale stanno lavorando ad un appuntamento che vedrĂ la presenza di un rappresentante del Governo Conte che sarĂ annunciato nei prossimi giorni, alla quale non mancherĂ la Regione Calabria che ogni anno ha garantito la sua presenza. Si prevede, inoltre, la presenza dello storico Vito Teti e dei rappresentanti del mondo dell’associazionismo regionale in rappresentanza del mondo del lavoro. L’occasione è straordinaria sia per accendere il dibattito sull’ importanza del riscatto sociale che la riforma agraria ha consegnato alla nuove generazioni e sia per capire come il mondo agricolo e l’entroterra crotonese possano reagire ad una pandemia guardando alle proprie potenzialitĂ che sono principalmente quelle dell’agricoltura. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi dei partecipanti e il calendario della giornata del 29 Ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA