Borraccia fatale: Thomas si ritira dal Giro dopo l’incidente di ieri

Borraccia fatale: Thomas si ritira dal Giro dopo l’incidente di ieri Il gallese era caduto a Enna al chilometro zero, a causa di una borraccia vagante e arrivando a ben 12’. Stamattina gli esami hanno evidenziato una frattura al bacino: “Frustrante, ero in forma come al Tour di due anni fa” continua a leggere su […]

La Redazione24

,

martedì 06 Ottobre 2020.

Borraccia fatale: Thomas si ritira dal Giro dopo l’incidente di ieri

Il gallese era caduto a Enna al chilometro zero, a causa di una borraccia vagante e arrivando a ben 12’. Stamattina gli esami hanno evidenziato una frattura al bacino: “Frustrante, ero in forma come al Tour di due anni fa”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA