martedì 06 Ottobre 2020.

Démare: “Ho vinto per un millimetro”. Sagan: “Ci vuole fortuna, la sto cercando…”

Nella quarta tappa del Giro d’Italia vittoria al fotofinish per il velocista francese, il portoghese Almeida tiene la maglia rosa: “Sono molto felice di indossare il simbolo del primato per un altro giorno. Questa è stata una giornata stressante”



