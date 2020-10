Juve-Napoli, serve supplemento d’indagine. Un turno a Immobile e Sensi

Juve-Napoli, serve supplemento d’indagine. Un turno a Immobile e Sensi Mastrandrea si è preso altro tempo per decidere sull’esito della gara non disputata domenica sera. Multa di 10mila euro per il laziale e l’interista continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 06 Ottobre 2020.

Mastrandrea si è preso altro tempo per decidere sull'esito della gara non disputata domenica sera. Multa di 10mila euro per il laziale e l'interista



