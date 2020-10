L’11 ottobre a Torre Melissa la prima edizione della “My Deejay Ten” con ben 71 partecipanti, iscriviti anche tu

Grazie agli organizzatori Antonio Gabriele e Maria Balestrieri per l’iniziativa con Radio Deejay

La Redazione

Torre Melissa (KR),

martedì 06 Ottobre 2020.

L’11 ottobre Radio Deejay ti aspetta con la prima edizione della “My Deejay Ten”, una corsa da fare dove vuoi e con chi vuoi rispettando le distanze!’

E’ questo l’invito che arriva da Radio Deejay, per riprendere una delle iniziative più amate dal pubblico.

In seguito all’emergenza Covid, diverse attività in programma sono saltate e così, per evitare assembramenti, la prossima corsa non si terrà in una località predefinita, ma dove ognuno vuole.

‘Iscriviti, ricevi a casa il pacco gara, la maglia, il pettorale’ – ricorda la pagina che raccolta l’evento – ‘scegli il tuo percorso e inizia a correre’.

Tutti i dettagli sono on-line all’indirizzo https://deejayten.deejay.it/my-deejay-ten/

A Torre Melissa ben 71 partecipanti hanno aderito all’iniziativa grazie agli organizzatori Antonio Gabriele e Maria Balestrieri.

