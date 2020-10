Crotone, Vincenzo Voce dopo l’investitura istituzionale che segue quella elettorale è ufficialmente il nuovo Sindaco

“Tra le priorità ambiente e igiene per un maggiore decoro della Città ” – Ha dichiarato il Sindaco –

CROTONE,

mercoledì 07 Ottobre 2020.

L’ultimo

passaggio Istituzionale presso le autorità competenti, il 7 ottobre 2020 in

quel del tribunale di Crotone, ha significato il definitivo lasciapassare affinché

Vincenzo Voce s’insediasse come primo cittadino presso la Casa comunale. Come

avviene in simili circostanze, ad accompagnare il Sindaco al tribunale prima e

al Comune dopo, una folla di centinaia di persone suoi elettori, consiglieri

comunali eletti nelle liste che l’hanno sostenuto, familiari e, naturalmente, anche

tutta la stampa locale e provinciale. Insieme con Voce anche Lino Polimeni e

Carlo Tansi suoi sostenitori nel corso della campagna elettorale.

Poca

commozione sul volto del Sindaco e molta sicurezza nelle affermazioni a proposito

del duro lavoro che lo aspetta per rimettere a posto la macchina amministrativa.

Non ha fatto il nome degli assessori ma ha precisato: “la nuova Giunta sarà un

mix di consiglieri eletti ed esterni per un massimo di otto”.

L’intervento

di Voce fuori dal tribunale è stato molto ampio ed ha toccato tutti i settori

che riguardano la Città :

“Sarò

il Sindaco di tutti e vorrei – ha dichiarato Voce – che tutti lavorassero per

questa Città . Non mi risparmierò un secondo per il bene di Crotone, già nel

primo pomeriggio incontrerò i venti consiglieri della mia maggioranza per iniziare

a programmare il lavoro che ci attende e la squadra che amministrerà dovrÃ

essere condivisa da tutti”. Ed a proposito degli interventi prioritari il

Sindaco ha dichiarato: “Igiene e decoro urbano. Ogni cittadino incontrato in

questi mesi di campagna elettorale mi ha chiesto di mettere al primo posto

questi due punti qualora fossi stato eletto Sindaco. Senza igiene e senza

decoro non si va da nessuna parte. Non sarà facile giacché Akrea, società in house,

è in pessime condizioni economiche e carente di personale. Dobbiamo metterla in

condizioni di poter fare la raccolta differenziata, acquistare altri mezzi e

allargare il numero degli addetti. Da tenere presente che la Corte dei Conti e

col fiato sul collo del Comune e le spese discrezionali sono bloccate. Le casse

comunali sono a secco – ha dichiarato Voce – e questo significa che esiste la

difficoltà anche nello spendere poche centinaia di euro. Ciò l’affermo ma non

per mettere le mani avanti a proposito della soluzione dei problemi della Città ,

ma per onore della verità . Vorrei che si evitasse fin da subito – ha poi detto

Voce – il detto da parte dei cittadini che l’accumulo dei sacchetti della

spazzatura per terra e altri problemi si potessero eliminare con la bacchetta

magica. C’è da lavorare – ha dichiarato Voce – e per mettere in condizioni

Akrea di farlo nel migliore dei modi occorrono milioni di euro che al momento

non ci sono, se li avessi in bilancio li spenderei da subito”.

