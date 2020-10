Il pilota calabrese Simone Iaquinta domina al Mugello e va in fuga

Primo in classifica a una gara dal termine della Carrera Cup Italia

La Redazione

Firenze,

mercoledì 07 Ottobre 2020.

Il giovane leone domina ancora il monomarca Porsche. Simone

Iaquinta è nuovamente in fuga, al comando nella classifica generale della

Carrera Cup Italia, grazie alla vittoria in gara 2 ottenuta sul circuito

toscano del Mugello. Un risultato eccellente, che proietta il driver calabrese,

a una sola tappa dal termine del campionato, a guardare tutti dall’alto.

Iaquinta, che già aveva vinto lo scorso anno il titolo

tricolore, aveva il desiderio di riconfermarsi, e lo sta facendo con

grandissima umiltà e determinazione, e a parlare sono i numeri e le prestazioni.

Gara 1.

Sull’asfalto bagnato dalla pioggia, la Carrera 911 griffata

Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano del pilota castrovillarese ha

avuto qualche incertezza al semaforo verde. Un gap che Iaquinta ha colmato con

calma e freddezza, riuscendo, sorpasso dopo sorpasso, a chiudere al quinto

posto in classifica. Un risultato già utile a riguadagnare la vetta della

graduatoria di campionato.

Gara 2.

Il capolavoro di Iaquinta e Ghinzani si completa nella

seconda gara, quella della domenica. Il graffio del pilota calabrese è arrivato

al terzo giro, quando ha guadagnato la testa della corsa per non perderla più e

dare dimostrazione della propria grinta e voglia di vincere. La statistica dice

che Iaquinta dà il meglio nelle gare domenicali, e non è un caso che questa sia

la sua quarta vittoria su cinque.

“È stato un weekend bellissimo e difficile – ha commentato

il driver calabrese al termine delle due gare – Sapevo che avrei incontrato

difficoltà e che avrei dovuto mantenere il massimo della concentrazione per

tutta la durata della corsa. Sono felice del risultato finale, per me e per la

mia squadra che ha sempre creduto in me e che lavora sempre a ogni dettaglio.

Riconfermarmi campione? Adesso non ci penso: sono concentrato soltanto

sull’ultima gara, devo fare bene e concludere al meglio questa splendida

stagione”.

Al momento Iaquinta ha scavalcato ogni avversario in

classifica e vanta ben 17 punti sul secondo classificato. Un vantaggio non

esiguo ma che non può generare rilassamenti. Appuntamento all’ultima tappa

stagionale della Carrera Cup Italia il 7 e 8 novembre a Monza.

