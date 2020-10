Inter, tamponi per tutti e allenamenti individuali

Inter, tamponi per tutti e allenamenti individuali L’esito del nuovo esame a Bastoni (atteso per oggi) sarà decisivo, ma intanto lo staff e gli otto giocatori rimasti ad Appiano saranno subito sottoposti al test anti-covid per precauzione. E oggi niente sedute di gruppo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

L’esito del nuovo esame a Bastoni (atteso per oggi) sarà decisivo, ma intanto lo staff e gli otto giocatori rimasti ad Appiano saranno subito sottoposti al test anti-covid per precauzione. E oggi niente sedute di gruppo



