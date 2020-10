La bolla che non scoppia: 150 milioni e zero casi, il modello Nba esempio che funziona

mercoledì 07 Ottobre 2020.

La bolla che non scoppia: 150 milioni e zero casi, il modello Nba esempio che funziona

A Disney World tamponi quotidiani e nessun positivo in tre mesi nel campus. Il commissioner Adam Silver: “Ma speriamo di non doverlo rifare”



