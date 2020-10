Trevisan saluta Parigi: il sogno di Martina si infrange contro Swiatek

Trevisan saluta Parigi: il sogno di Martina si infrange contro Swiatek L’italiana perde contro la polacca per 6-3 6-1, non ripetendo l’ottima prestazione messa in campo contro la numero 8 al mondo Bertens continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 07 Ottobre 2020.

Trevisan saluta Parigi: il sogno di Martina si infrange contro Swiatek

L’italiana perde contro la polacca per 6-3 6-1, non ripetendo l’ottima prestazione messa in campo contro la numero 8 al mondo Bertens



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA