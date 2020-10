Under 21, non solo Bastoni: due gli azzurrini positivi, l’altro è Carnesecchi

Under 21, non solo Bastoni: due gli azzurrini positivi, l’altro è Carnesecchi Per il nerazzurro e il portiere dell’Atalanta, entrambi asintomatici, oggi un nuovo tampone. Squadra in isolamento e allenamento annullato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 07 Ottobre 2020.

