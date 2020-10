Calcio in ansia per Panenka: lotta in terapia intensiva contro il Covid-19

La Redazione24

,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Calcio in ansia per Panenka: lotta in terapia intensiva contro il Covid-19

L’annuncio dei Bohemians, di cui l’ex centrocampista è presidente onorario: “Condizioni gravi”



