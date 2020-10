Congratulazioni al neo eletto Sindaco di Cirò Marina, dott. Sergio Ferrari dal Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone

A rendelo noto è il presidente del CSV Aurora di Crotone, Lucia Sacco

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Lucia Sacco

La nota del presidente del CSV Lucia Sacco, all’indirizzo del nuovo Sindaco di Cirò Maria, Sergio Ferrari: “Il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone porge al neo eletto Sindaco di Cirò Marina, dott. Sergio Ferrari, le più vive congratulazioni ed i migliori auguri per l’impegnativo compito che si appresta a svolgere. Con l’auspicio di poter avviare, con l’Amministrazione Comunale da Lei guidata, una fattiva collaborazione per tutte quelle iniziative che possano sempre più elevare il benessere sociale e culturale della città .” Augurio rivolto anche ai neo sindaci della provincia di Crotone. Sentita in merito allo sviluppo delle ultime consultazioni, la stessa Lucia Sacco ha voluto aggiungere, rivolgendosi a tutti gli eletti del nuovo consiglio Comunale, l’auspicio “che tutti, nella differenza dei ruoli e capacità , possano contribuire al rafforzamento del tessuto sociale della città , guardando e rivolgendo l’azione di ognuno al benessere comune e allo sviluppo del territorio, con un’attenzione specifica e trasparente rivolta alle categorie più deboli: anziani, minori, giovani. Solo un’azione sinergica e condivisa, la più larga possibile, potrà restituire alla città e ai suoi cittadini, la speranza di un domani migliore”.

