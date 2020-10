Francia, goleada nel segno di Giroud e Camavinga. Per Sheva brilla solo Malinovskyi

Francia, goleada nel segno di Giroud e Camavinga. Per Sheva brilla solo Malinovskyi Ucraina decimata dal Covid, ma vivace grazie all’atalantino. Giroud, accostato in estate alla Juventus, scavalca Platini tra i marcatori di sempre. Esordio con gol per il 17enne del Rennes continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Francia, goleada nel segno di Giroud e Camavinga. Per Sheva brilla solo Malinovskyi

Ucraina decimata dal Covid, ma vivace grazie all’atalantino. Giroud, accostato in estate alla Juventus, scavalca Platini tra i marcatori di sempre. Esordio con gol per il 17enne del Rennes



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA