Giro d’Italia, a Casali del Manco musica e spettacoli

La soddisfazione degli amministratori

La Redazione

Casali del Manco Cs,

giovedĂŹ 08 Ottobre 2020.

Sono entusiasti gli amministratori dei Casali del

Manco. Il Giro d’Italia che è transitato anche dalla Presila non poteva essere

accolto meglio, nonostante il tempo. Musica e spettacoli, chiese e vicoli

colorati di rosa, l’impegno di tutta la squadra di governo. E poi la gente, i

bambini, i nonni: tutti affacciati dai loro balconi in attesa delle due ruote.

“Non posso che ringraziare tutti loro”, afferma Fernando

De Donato, giovane consigliere comunale con delega allo sport, ai trasporti ed

agli Affari Legali e Generali del Comune che si è occupato di programmare, per

tempo, le diverse iniziative su tutto il territorio. “Le Forze dell’Ordine, le associazioni,

le attivitĂ commerciali e produttive, le amministrazioni locali e sovracomunali,

l’intera macchina amministrativa e in particolare i dipendenti, quelli della

mobilità in deroga, i ragazzi del servizio civile. Se tutto è andato a buon

fine e Casali del Manco ha riscosso consensi e partecipazione il merito non può

che essere attribuito a tutti loro”, le parole del consigliere delegato.

De Donato ha detto chiaramente di voler puntare ad una

sorta di cittadella dello sport, con lo sci a Lorica, con il nuoto, con il

calcio e con gli altri sport come il ciclismo. “Il Giro d’Italia, sembrerebbe

scontato dirlo, è la prima tappa per la nostra amministrazione. Siamo convinti,

insieme al sindaco Martire ed al governo cittadino, che da qui si deve partire.

Casali è pronto, i cittadini sono pronti”, l’annuncio.

Ovviamente concorde il primo cittadino Nuccio Martire:

“Tutto è filato liscio per come avevamo pensato. Soprattutto con le restrizioni

Covid ci sembrava opportuno festeggiare un evento storico come il passaggio del

Giro ma con tutte le dovute accortezze. Ed i cittadini hanno saputo rispondere

bene”.

“Piano B”, invece, attraverso il lavoro di Pietro

Pietramala, si è occupato degli spettacoli a corredo del giro. I Takabum

street band al campo sportivo Matteo Internò- località Trenta ; il Circo

Ramingo nella villetta comunale Cinello, localitĂ Spezzano Piccolo e Stefano e

Andrea Tanzillo in piazzetta via Roma, localitĂ Spezzano Piccolo hanno fatto

emozionare e cantare.

CosĂŹ come Kevin Serafini che ha realizzato un murales

a tema “Giro d’ Italia” (15×2,50mt circa) sempre in via Roma, localitĂ Spezzano

Piccolo.

In mezzo le bandierine ed i palloncini rosa. Casali

del Manco ha festeggiato così il Giro d’Italia.

