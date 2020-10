Gli eroi del Trap a casa di Pellegrini: “Vidal come Matthaeus”. E Brehme: “Ora al pari della Juve”

Gli eroi del Trap a casa di Pellegrini: “Vidal come Matthaeus”. E Brehme: “Ora al pari della Juve”

A cena con la squadra scudetto del 1989. Ecco, tra aneddoti e risate, Bergomi, Berti, Baresi, Fontolan, Ferri e Bianchi e pure Klinsmann (“Di Lukaku e Lautaro mi piace tutto: Serena era come Romelu, io come Martinez”). E l’ex presidente a Marotta: “Dovevo assumerti”



