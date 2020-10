Higuain, che perla! Ecco il primo gol con l’Inter Miami

La Redazione24

,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Prima gioia americana per Gonzalo Higuain che trascina l’Inter Miami alla vittoria (in rimonta) contro i New York Red Bulls



