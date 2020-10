Infortuni, contagi e mancati arrivi: ma la difesa del Milan è insuperabile. Come 27 anni fa…

Infortuni, contagi e mancati arrivi: ma la difesa del Milan è insuperabile. Come 27 anni fa… I rossoneri fanno i conti con le assenze di Romagnoli e Duarte, e nemmeno dal mercato è arrivato l’atteso sprint finale per Kabak: eppure Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez sono diventati una garanzia in campionato (zero reti subite […]

giovedì 08 Ottobre 2020.

Infortuni, contagi e mancati arrivi: ma la difesa del Milan è insuperabile. Come 27 anni fa…

I rossoneri fanno i conti con le assenze di Romagnoli e Duarte, e nemmeno dal mercato è arrivato l’atteso sprint finale per Kabak: eppure Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez sono diventati una garanzia in campionato (zero reti subite in tre partite) e confermati anche in Europa



