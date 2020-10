Inter, anche Skriniar positivo al coronavirus: difesa in emergenza in vista del derby

La Redazione24

,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Inter, anche Skriniar positivo al coronavirus: difesa in emergenza in vista del derby

Lo slovacco si è sottoposto al test durante il ritiro con la sua nazionale, così come Bastoni. Tra dieci giorni la sfida col Milan: guai per Conte



