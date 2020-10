La A e l’esercito del Covid: la carica dei 50 da Ibrahimovic a Zielinski. In tanti ai box

La A e l’esercito del Covid: la carica dei 50 da Ibrahimovic a Zielinski. In tanti ai box Anche in questa stagione, dal via a oggi, il virus ha continuato a incidere sul campionato. La Juventus, intanto, ieri ha avuto l’ok della Asl per lasciare il J Hotel continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

giovedì 08 Ottobre 2020.

La A e l’esercito del Covid: la carica dei 50 da Ibrahimovic a Zielinski. In tanti ai box

Anche in questa stagione, dal via a oggi, il virus ha continuato a incidere sul campionato. La Juventus, intanto, ieri ha avuto l’ok della Asl per lasciare il J Hotel



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA