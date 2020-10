De Luca al veleno: “Da Agnelli parole penose e senza onore. Se si fosse contagiato CR7?”

La Redazione24

,

venerdì 09 Ottobre 2020.

De Luca al veleno: “Da Agnelli parole penose e senza onore. Se si fosse contagiato CR7?”

Il presidente della Regione Campania in diretta su Facebook: “Il Napoli non è partito perché era in quarantena, dichiarazioni imbarazzanti. Mancini? Ognuno faccia il proprio mestiere…”



