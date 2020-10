Démare trionfa anche a Brindisi, nella tappa più veloce di sempre

venerdì 09 Ottobre 2020.

143 km con partenza da Matera: frazione pianeggiante influenzata dal vento nella prima parte, dalle cadute nella seconda. Allo sprint il francese in maglia ciclamino si prende la terza vittoria, Almeida resta in rosa. Con 51,234 km/h di media questa è la tappa in linea più veloce nella storia del Giro



