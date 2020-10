Démare: “Volata perfetta”. Almeida: “La maglia rosa? Sotto la mascherina… sorrido”

La Redazione24

,

venerdì 09 Ottobre 2020.

Grande soddisfazione per il velocista francese dopo la terza volata vincente in questo Giro: “Ho una squadra straordinaria, all’inizio ci sono state molte difficoltà, ma il mio team mi ha permesso di stare sempre davanti”. Gioia anche per la maglia rosa Almeida dopo una giornata difficile piena di vento e cadute



