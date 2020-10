Crotone: ancora un altro arresto per spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro cittadino

Crotone,

domenica 11 Ottobre 2020.

Dopo l’arresto avvenuto soltanto lunedì scorso sempre nel centro cittadino per spaccio, continua incessantemente l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Questa volta a finire in manette un crotonese, 35enne, perché nel proprio appartamento, sito in una zona centrale della Città , nascondeva un importante quantitativo di cocaina ed eroina.

Nello specifico nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre u.s., personale della Squadra Volante, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha effettuato una perquisizione domiciliare di un noto pregiudicato del luogo dopo aver notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell’abitazione. All’atto della perquisizione gli operatori riuscivano a farsi consegnare dal P. F., messo ormai alle strette, diversi involucri di cellophane contenenti un totale di gr. 45.05 di sostanza stupefacente del tipo eroina e gr. 34.25 di cocaina, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Pertanto gli uomini della squadra Volanti traevano in arresto il 35enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

