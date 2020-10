Lewis: “Schumi il mio idolo. Nemmeno nei sogni più sfrenati avrei pensato di eguagliarlo”

La Redazione24

,

domenica 11 Ottobre 2020.

Lewis: “Schumi il mio idolo. Nemmeno nei sogni più sfrenati avrei pensato di eguagliarlo”

Hamilton al settimo cielo per la vittoria con cui ha raggiunto Schumi a 91 vittorie: “La testa va in tutte le direzioni. Bravo Bottas al via, sono al settimo cielo”



