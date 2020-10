Pino De Lucia (Legacoop): “Bene la modifica dei decreti sicurezza ma è solo il primo passo”

La nota del Responsabile immigrazione Legacoop Calabria Pino De Lucia

La Redazione

Crotone,

domenica 11 Ottobre 2020.

Il consiglio

dei Ministri ha finalmente fatto un passo in avanti verso una umanità che il

nostro paese aveva perso a causa dei decreti sicurezza firmati da Salvini.

Con queste

nuove modifiche, fortunatamente è stata ripristinata la protezione umanitaria.

A causa della sua cancellazione tanti migranti che erano riusciti a trovare una

stabilità nel nostro paese all’improvviso si sono trovati ad essere degli

irregolari. Sono state reintrodotte nuove forme di protezioni e il modello di

accoglienza Sprar, invidiatoci da tutta Europa, è stato riportato alle sue

reali funzioni quale strumento di integrazione e interazione. Indubbiamente un successo per chi come noi ha

sempre contrastato quei decreti populisti e dannosi, ma purtroppo, se con

Salvini avevamo fatto tre passi indietro, queste modifiche ce ne fanno fare

solo uno in avanti per cui c’è ancora molto su cui lavorare. Prima di tutto

mantenendo le multe alle Ong, anche se diminuite, si ha comunque un pregiudizio

verso chi si mette in gioco per salvare vite umane. Ancora non sono stati

creati canali legali per poter raggiungere l’Italia e inoltre sono stati

mantenuti gli accordi con la Libia, considerato uno dei paesi più pericolosi al

mondo.

Ringraziamo

tutti il Ministro Lamorgese per essersi battuta affinché queste modifiche

venissero approvate, ma le chiediamo di non smettere di lavorare affinché venga

rispettata la dignità della persona.

