Crotone, XX^ edizione del Festival dell’Aurora: Concerto con i Carboidrati, Logos e Andrea Calabretta. Special Guest NESLI

Il F.d.A. e i giovani interpreti crotonesi

La Redazione

Crotone,

lunedì 12 Ottobre 2020.

Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci (Senigallia, 29 dicembre 1980), è un cantautore, rapper e produttore discografico italiano. Nel 2003 Nesli pubblica l’album di debutto Ego, le cui tracce sono state prodotte da DJ Myke. Il disco si dimostra particolarmente innovativo, soprattutto per l’insolita decisione di non utilizzare campionamenti sonori ma musiche reali.

Nel febbraio 2017 ha partecipato per la prima volta in carriera al

sessantasettesimo Festival di Sanremo, presentando il brano Do retta a te in coppia con Alice Paba.

L’ultimo e decimo album in studio, intitolato Vengo in pace e uscito il 22 marzo 2019, a cui collaborano un pianista, un bassista ed un chitarrista.

“Carboidrati” è il nome della giovane band composta da sei musicisti originari di Cirò e Cirò Marina (Kr): Antonio Sessa (Basso e voce), Federico Vaccaro (Fisarmonica), Giuseppe Giardino (Batteria), Leonardo Carluccio (Tastiera), Pietro Sculco (Chitarra) e Pasquale Sculco (Voce e Chitarra). Si sono fatti notare durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Le radici del gruppo si avvertono fortemente nelle reinterpretazioni della malinconica Riturnella, canto popolare calabrese portato al successo da Eugenio Bennato, e di E cantava le canzoni, del compianto conterraneo Rino Gaetano. Debuttano col primo album “Anche se qui”, contenente il singolo “Questi uomini”!

Logos ((Gian Piero La Vecchia)), giovane rapper crotonese, dopo aver mosso i primi passi nell’underground calabro con “Ottimati e Popolari Mixtape” – progetto che vede anche la collaborazione di Don Diegoh -, Logos prosegue su un percorso contraddistinto da mixtape e singoli, che culminano proprio con “R01”; si tratta infatti dell’ultimo singolo del rapper prima dell’uscita del tape d’esordio ufficiale. Nel 2020 esce il nuovo singolo “Fantascienza” in collaborazione con Mojo (rapper di Roma) e prodotto da DC23.

Andrea Calabretta, giovanissima artista crotonese, ha promosso “Libera” che è diventata una hit estiva, “fresca, orecchiabile, con un linguaggio giovane e le sonorità reggaeton lo rendono piacevole ed immediatamente orecchiabile, particolarmente vicino al genere tanto apprezzato in estate soprattutto dai ragazzi.

Venerdì alle ore 19:00 nel Cinema Teatro Apollo

© RIPRODUZIONE RISERVATA