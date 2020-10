Fantasma con Conte, star in Danimarca: perché Eriksen è un caso Inter-nazionale

La Redazione24

,

lunedì 12 Ottobre 2020.

Un gran gol e 99 gare in Nazionale contro l’Islanda, in nerazzurro due panchine di fila: ma è lo stesso giocatore che al Tottenham fabbricava assist per tutti? Perché a Milano non gioca? E nel derby…



