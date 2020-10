Non solo Frabotta: Juve, sette ragazzi che torneranno utili

Non solo Frabotta: Juve, sette ragazzi che torneranno utili Pirlo sta già inserendo Portanova in prima squadra, ma non è il solo. Oltre a lui e all’esterno da poco lanciato ci sono altri progetti in cantiere… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 12 Ottobre 2020.

Non solo Frabotta: Juve, sette ragazzi che torneranno utili

Pirlo sta già inserendo Portanova in prima squadra, ma non è il solo. Oltre a lui e all’esterno da poco lanciato ci sono altri progetti in cantiere…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA