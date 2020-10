Primo giorno di scuola per gli alunni del plesso “G. Ferrari” di Cirò Marina

E’ iniziato oggi, lunedì 12 ottobre, il nuovo anno scolastico per i bambini e le bambine della scuola primaria “ G.Ferrari”- I.C. Filottete – Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 12 Ottobre 2020.

I primi ad

entrare, alle 8.15, da un ingresso secondario sono stati gli alunni delle

classi prime sezioni A- B-C. Poi, Alle ore 9.00, dall’ingresso principale, è

toccato alle altre classi. I bambini hanno fatto sosta nel giardino della

scuola e insieme ai genitori hanno ascoltato le canzoncine “Benvenuti a scuola”

e “Viva la scuola”. C’era ad accoglierli il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe

Dilillo, insieme alle maestre Falbo, Pelligrò, Critelli, Carluccio,

Proietto e Spina.

Un lavoro

incessante in questi giorni da parte del personale scolastico e di quanti si

sono adoperati per rendere gli edifici sicuri e a norma rispetto a quelle che

sono le disposizioni anti-covid. Tra mascherine, gel igienizzanti e banchi

singoli distanziati, il rientro nelle classi è avvenuto con serenità. I bambini e le bambine erano felici

di respirare aria di festa e le maestre, hanno pensato bene di regalare loro, che si accingevano per

la prima volta a varcare il portone della scuola primaria, quella emozione che

ognuno di noi conserva nel cuore, anche dopo decenni. Il Primo giorno di scuola

deve restare un giorno speciale anche quest’anno; soprattutto quest’anno. Un

“primo giorno” valorizzato con piccoli

segni per regalare a questi alunni il

ricordo di un evento che rimarrà per sempre. Un lancio di palloncini verdi,

bianchi e rossi hanno riempito il cuore di quanti erano presenti di un senso di

pace, tranquillità ma soprattutto di SPERANZA perché “tutto possa andare sempre

bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA