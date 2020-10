Vidal, non solo leader: il jolly di Conte sa come si vincono i derby

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

Vidal, non solo leader: il jolly di Conte sa come si vincono i derby

Il cileno in Italia ha perso solo una stracittadina su 6, e contro il Milan ha già una volta ha deciso una partita. Ecco perché è l’arma in più di un’Inter decimata



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

