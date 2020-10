Don Alessandro Vitetti traslato dal cimitero di Cirò alla Chiesa Concattedrale di Cariati

Lo rende noto il Sindaco e l’amministrazione comunale di Cirò

La Redazione

Cirò - Cariati,

martedì 13 Ottobre 2020.

Nella giornata di ieri, lunedi 12 ottobre 2020, per volontà anche della famiglia Vitetti ma soprattutto della Chiesa (Curia di Rossano) abbiamo assistito alle operazioni di esumazione del Servo di Dio, don Alessandro Vitetti dal cimitero di Cirò alla cattedrale di Cariati, luogo dove ha amministrato il culto per oltre 40 anni.

Con la speranza che per don Alessandro nato a Cirò il 1915 possa essere l’inizio del suo legittimo riconoscimento come beato, gli abbiamo riservato ogni onore sia alla partenza che poi nella sua chiesa che lo ha visto per tanti anni protagonista della fede e della tutela degli ultimi.

Con viva emozione abbiamo detto arrivederci.

