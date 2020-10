DPCM 12 ottobre: Stop al calcetto, feste private e gite scolastiche. Obbligo mascherina attività motoria

Niente più partite di calcetto, basket e pallavolo, dunque, anche se la lista delle attività vietate è ancora in fase di elaborazione

Roma,

martedì 13 Ottobre 2020.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid.Â

La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Le misure anti Covid saranno valide per i prossimi trenta giorni.

Nuovo Dpcm, obbligo di mascherina per attività motoria ma non per sport: le definizioni

Ma cosa cambia tra attività motoria e sportiva? Sul sito del ministero della Salute, secondo la definizione individuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità , con “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.

Sono compresi in questa espressione non solo gli sport, ma anche attività come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che sono individuate nell’ “attività motoria spontanea”.

Più nello specifico il ministero definisce come “esercizio fisico” invece l’attività fisica metodica, programmata ed eseguita regolarmente. In questa definizione viene inclusa l’attività sportiva realizzata con l’obiettivo di partecipare a contesti competitivi organizzati sotto regole ben precise. Come si legge sul sito della Salute lo sport “è un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi, ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali o non ufficiali”.

La stretta a feste private al chiuso o all’aperto è arrivata

“Forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. La novità principale del nuovo dpcm era stata preannunciata ed è arrivata con il resto del pacchetto anti covid nella notte, firmato dal premier e dal ministro Speranza

Il provvedimento che sarà in vigore per un mese circa, mette nel mirino gli assembramenti e chiude ristoranti e bar dovranno alle 24, e dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. I clienti potranno essere serviti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Divieto di gite scolastiche e stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale, spiccano in questo dpcm.

