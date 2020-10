Il piano rivoluzionario delle big inglesi: Premier League a 18 squadre

Liverpool e Manchester United spingono per la riduzione dei club del massimo campionato: retrocessione diretta in Championship per le ultime due, playoff per la terza casella

La Redazione24

,

martedì 13 Ottobre 2020.

