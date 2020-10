Milan, positivo Bonera (staff Pioli). Tamponi negativi per Roma e Napoli. Altri 4 casi al Monza

Milan, positivo Bonera (staff Pioli). Tamponi negativi per Roma e Napoli. Altri 4 casi al Monza In attesa del rientro dei nazionali giallorossi, nessuna positività a parte quella già accertata di Diawara (in isolamento). Anche a Napoli controlli ok continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 13 Ottobre 2020.

Milan, positivo Bonera (staff Pioli). Tamponi negativi per Roma e Napoli. Altri 4 casi al Monza

In attesa del rientro dei nazionali giallorossi, nessuna positività a parte quella già accertata di Diawara (in isolamento). Anche a Napoli controlli ok



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA