MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONCORSO (scad. 12 novembre 2020)

Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4). (20E10672) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

martedì 13 Ottobre 2020.

(20E10672)

