Trasporti, Barbuto (M5s): “in Gazzetta dl mobilita’, circa 3 milioni euro per ciclovie in Calabria di cui 230mila a Crotone”

Lo rende noto Elisabetta Barbuto (M5S Camera – Commissione Trasporti)

La Redazione

Crotone,

martedì 13 Ottobre 2020.

Trasporti: M5s, in Gazzetta dl mobilita’, risorse per ciclovie Roma, 12 ott. – “E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che stanzia importanti risorse immediatamente spendibili per la realizzazione delle ciclovie urbane. Nuove risorse che si aggiungono alle precedenti e che possono far cambiare il volto della mobilita’ anche nelle nostre citta’, insieme alle novita’ del decreto Rilancio e Semplificazioni sulla modifica al codice della strada, la casa avanzata, il senso unico eccetto biciclette, la ‘bike lane’ e strade ciclabili”. Lo dichiara in una nota Elisabetta Barbuto (M5S) della Commissione Trasporti “Adesso i comuni e le citta’ metropolitane hanno 22 mesi per realizzare le opere e nel frattempo sara’ istituito un Tavolo di Monitoraggio al Mit. Si dovra’ dare priorita’ ai collegamenti con le Universita’ e le stazioni ferroviarie. Sul totale di 133 milioni di euro stanziati dal ministero, quasi 230mila vanno alla Città di Crotone mentre quasi 3 milioni di euro vanno alla Calabria ripartiti tra Citta’ Metropolitane, Comuni capoluogo di Provincia, Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti e Comuni sede legale di un’Istituzione Universitaria. Acceleriamo il piu’ possibile sulla mobilita’ sostenibile e trasformiamo in fatti concreti queste importanti risorse”

