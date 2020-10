Un mese fa sugli spalti senza mascherina: e la hostess lo rimproverò

Un mese fa sugli spalti senza mascherina: e la hostess lo rimproverò Cristiano Ronaldo ha assistito il 5 settembre al Dragão di Oporto alla vittoria per 4-1 del suo Portogallo sulla Croazia in Nations League. Non indossava la mascherina, almeno fino a quando non gliel’hanno fatto notare… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 13 Ottobre 2020.

