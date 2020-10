Cirò Marina: Al via pulizia canale Salvogaro e strade lungomare nord, sopralluogo del sindaco Ferrari

CirĆ² Marina: Al via pulizia canale Salvogaro e strade lungomare nord, sopralluogo del sindaco Ferrari

Ferrari: “Cooperazione, prevenzione, ordine, pulizia e decoro. Lo abbiamo promesso, lo faremo.”

La Redazione

CirĆ² Marina,

mercoledƬ 14 Ottobre 2020.

Sabato 10 ottobre, nelle prime ore del mattino, in localitĆ Salvogaro, sono iniziati i lavori per la pulitura a fondo del canale Salvogaro.

Ne approfitto per ringraziare pubblicamente, il Consorzio di Bonifica, -afferma il sindaco Ferrari- per aver prontamente accolto la nostra istanza.

Altro sopralluogo, con relativo intervento, sul litorale nord, per una pulizia molto approfondita, successiva anche ai lavori di bitumazione.

Anche quando le ā€œopereā€ sembrano piccole, -conclude il sindaco- possono avere effetti positivi, molto importanti. Cooperazione, prevenzione, ordine, pulizia e decoro. Lo abbiamo promesso, lo faremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA