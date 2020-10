Juve, è tutto da rifare. Senza CR7, l’unica certezza è Kulusevski. Anche Ramsey k.o.

Juve, è tutto da rifare. Senza CR7, l’unica certezza è Kulusevski. Anche Ramsey k.o. Con Ronaldo fermo per il Covid, Pirlo dovrà inventarsi l’attacco per Crotone.Guaio muscolare per il gallese, Dybala sta recuperando dal virus intestinale.Spazio a Morata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 14 Ottobre 2020.

