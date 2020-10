L’Ente Parco Sila firma protocollo d’intesa con il GAL “Kroton”

Una partnership che rafforza ancor di piĂš il legame tra i due enti e con il territorio

Torre Melissa,

mercoledĂŹ 14 Ottobre 2020.

Firmato ieri, martedi 13 ottobre, il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco e Gal. L’adozione di iniziative di collaborazione, la valorizzazione del territorio e di tutte le attivitĂ legate alle antiche tradizioni sono la strada che si percorrerĂ per fare di questa sinergia un’azione concreta che favorisca la coesione sociale, la sostenibilitĂ e lo sviluppo dell’immenso patrimonio della Sila.

Al centro dell’iniziativa la volontĂ sia del Presidente dell’Ente Parco Sila Francesco Curcio che del Presidente del Gal Kroton Natale Carvello di costruire una rete in grado di valorizzare la professione del pastore, custode del territorio e dell’antica tradizione della Transumanza. Un’azione importante, concreta e portante che  valorizza la professione e la figura del “pastore custode”, protagonista e attore principale del territorio. Alla figura del pastore custode gli si riconosce finalmente un ruolo pubblico in grado di salvaguardare e tutelare il territorio. La presenza dei pastori transumanti nelle aree montane e protette e il suo lavoro quotidiano assicurano pulizia, cura e la protezione di tutto l’ecosistema. Un rapporto collaborativo, una nuova alleanza per la custodia e salvaguardia del Parco.

Partire dal passato, stimolando nuove progettazioni e obiettivi comuni per costruire un nuovo futuro!

